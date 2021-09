Vaccini, minacce social anche all'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina

Minacce e attacchi No Vax e No Green pass sono comparsi anche sulle pagine social della deputata M5s ed ex ministro dell'Istruzione biellese Lucia Azzolina. Ieri la parlamentare aveva scritto un post per stigmatizzare le violenze, ricordando il "Prof. Bassetti minacciato sotto casa, un giornalista picchiato, un dirigente scolastico minacciato con un proiettile, il gazebo del M5S distrutto. Non c'e' niente- aveva commentato - che possa giustificare simili violenze. Tutte le parti politiche, nessuno escluso, dovrebbero prendere le distanze". A raccontare l'epilogo è la stessa deputata: "Da allora sulla mia pagina Fb piovono minacce". Tra le minacce che denuncia l'ex Ministro ci sono: "Non sarò soddisfatto fino a quando non avrete paura a prendere sonno"; "Vi vogliamo morti"; "...e nessuno che abbia preso te a mazzate"; "Manchi solo tu"; "Vi impaleremo tutti"; "i proiettili fanno paura quando li senti cantare vicino"; "..a testa in giu'" . Tra i quasi 10 mila commenti c'è anche un avvertimento in siciliano: "Luciuzza...fussi megghiu ca ti stassutu muta. Ca cu picca parra, picca si penti".