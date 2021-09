La musica è di casa al Piazzo, nuovo concerto con il Biella Jazz Club

Proseguono le serate musicali al Bistrot di Palazzo Ferrero (Biella Piazzo) con la programmazione del Biella Jazz Club. Mercoledì 1 settembre alle 20,30 Marianna Valloggia voce e Mattia Giovannetti alla chitarra.

La voce di Marianna e la chitarra di Mattia con un repertorio che spazia dal pop al soul, Nei molti concerti insieme, i due artisti, hanno creato un’affinità musicale tutta da vivere in un concerto intimo ed emozionante. Per prenotare rivolgersi direttamente al Bistrot di Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo 25 a Biella.