Dal Nord Ovest - In ritardo ad un funerale ma viene trovato positivo all'alcoltest

Domenica, verso le ore 10, in località Balmuccia, durante un posto di controllo, eseguito da una pattuglia del Distaccamento Polstrada di Varallo, veniva sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un uomo di 33 anni.

Il conducente immediatamente riferiva di avere molta fretta in quanto in ritardo ad un funerale. In tale frangente gli agenti si accorgevano che l’uomo palesava un forte alito vinoso e pertanto procedevano al controllo con apparecchiatura etilometro la quale evidenziava un tasso alcolico con valori pari al doppio di quelli consentiti. Per tali motivi l’uomo veniva deferito all’ A.G. per guida in stato d’ebbrezza e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.