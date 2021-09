Nuovo incidente auto-moto a Valdilana, giovanissimo finisce al Pronto Soccorso

Nuovo incidente stradale nel territorio di Valdilana. Questa volta si è verificato intorno alle 15 di ieri, 30 agosto, in prossimità di frazione Botto. A rimanere coinvolti nello schianto un'auto condotta da una donna e una moto guidata da un giovanissimo. Ad avere la peggio proprio quest'ultimo rimasto ferito nell'impatto e trasportato cosciente all'ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia locale di Valdilana per i rilievi di rito che accerteranno la dinamica del sinistro.