I ricordi degli amici di Simona Clerico di Sandigliano mancata ieri all'età di 49 anni

Ancora messaggi di cordoglio per la vita spezzata di Simona Clerico di Sandigliano, mancata ieri all'età di 49 anni. <Ci sono mille pensieri che saltano al cuore e riempiono gli occhi di lacrime quando una persona con cui hai condiviso infanzia e adolescenza se ne va. Una parte di vita propria va via con te. Si cresce ci si allontana e poi per amici, lavoro o figli ci si ritrova. Ma non si è mai pronti per un addio per dirti addio. Non si è mai pronti a lasciare, per lasciarti l'ultimo ciao. Ciao Simona, ciao a te e ai tuoi splendidi occhi color cielo>, è il ricordo di Sonja.

<Cara Simona - scrive Mariarosa Dissegna che la ricorda assieme alla famiglia -, abbiamo lavorato insieme per 16 anni. Ho tanti ricordi e li terrò conservati nel mio cuore. Proteggi Davide e Mattia da lassù. Riposa in pace>.

Simona lascia la mamma Maria con il papà Piero, il marito Davide con il figlio Mattia, il fratello Paolo, la consuocera Eva e zii, cognato e parenti tutti. Il rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Sandigliano questa sera, mentre il funerale si terrà domani alle 10.