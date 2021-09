Grosso spavento a Biella, scontro auto-bici lungo via per Candelo

Grosso spavento a Biella, scontro auto-bici per via per Candelo (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Biella. Poco dopo le 17 di ieri, 30 agosto, si sono scontrate una bici e un'auto lungo la via per Candelo per cause da accertare. Per fortuna solo un grosso spavento: sono rimasti indenni, infatti, il ciclista e le quattro persone a bordo del mezzo. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito.