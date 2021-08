I Mulini Storici d'Italia aprono le porte alle visite, c'è anche l'ex Mulino Susta di Valdilana

L’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici ha organizzato fin dal maggio 2012 le “Giornate europee dei mulini storici” per il territorio italiano. Purtroppo a causa delle limitazioni imposte dalla epidemia di Covid si è dovuto annullare l’evento sia nel 2020 che nel maggio di quest’anno. Ora, con l’alleggerimento delle norme di contrasto, si è deciso di organizzare una manifestazione analoga, anche se in forma più contenuta, nella giornata di domenica 5 settembre.

Quindi 30 mulini, situati in 9 Regioni, apriranno le porte ai visitatori in questa giornata. I relativi proprietari si renderanno disponibili ad accogliere il pubblico nei loro edifici, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate. L’obiettivo è quello di fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato. E’ anche l’occasione per mutuare messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

Nel Biellese l'ex Mulino Susta di Valdilana sarà della partita: domenica 5 settembre si avrà la possibilità di macinare in compagnia ottima farina da polenta, a partire dalle 14.30. L'obbligo di Green Pass è dai 12 anni in su.