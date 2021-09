Ultimi giorni per iscriversi ai Corsi ASPP/RSPP

Partiranno a breve i Corsi ASPP/RSPP per l’autunno 2021, percorsi che puntano a formare in tutte le sue parti l’Addetto di Nuova Nomina ed il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questo percorso è diviso in tre moduli, all’interno dei quali verranno inizialmente affrontate le normative generali in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, insieme alle misure di prevenzione adottate generalmente per ridurre i rischi e le modalità di organizzazione e gestione del Sistema di Prevenzione Aziendale (Modulo A, 28 ore). Successivamente il focus si sposterà sul processo di individuazione e valutazione dei rischi, seguito dalla pianificazione degli interventi di prevenzione e dall’analisi dei Dispositivi di Protezione Individuale, strumenti essenziali per questo tipo di attività (Modulo B, 48 ore). Infine, solo per gli RSPP, il percorso si concluderà con l’analisi dei fattori di rischio psico-sociali e le dinamiche di comunicazione usati nell’ambito della Formazione per la Sicurezza (Modulo C, 24 ore).

Tutti i percorsi prevedono una verifica finale, superata la quale verrà rilasciato dall’ente organizzatore un Attestato di Frequenza e Profitto. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numeri 015 8551111 o 015 8551122, oppure consultare il sito cittastudi.org/responsabilità per tutti i dettagli.