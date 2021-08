Presidi con il fiato sospeso per la questione Green Pass su docenti e personale Ata.

A ormai un giorno della ripresa ufficiale delle attività, solo oggi dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) esserci qualche chiarimento in merito alle precauzioni da adottare per l'ingresso a scuola. Il Governo ha infatti predisposto una piattaforma che dovrebbe essere usata da tutte le scuole, ma non è però ancora attiva.

<Ci è arrivata una comunicazione ieri – spiega il preside del Gae Aulenti Cesare Molinari – dove ci dicevano che oggi ci sarebbe stato un incontro online con chiarimenti. Li aspettiamo tutti volentieri. Mal che vada scaricheremo l'app, ma spero proprio di avere chiarimento oggi>.

Nel frattempo qualche scuola si è intanto però portata avanti, e nei giorni scorsi ha già chiesto i certificati a docenti e personale Ata: <Ero preoccupata e ho cercato una soluzione – commenta Tiziana Tamburelli, preside del Liceo del Cossatese e della Vallestrona – . Mi sono confrontata con il mio personale e la migliore è sembrata quella di chiedere di mandarlo via email o di esibirlo in forma cartacea specificando la data di scadenza in modo da annotarla. Il primo giorno che ho mandato la comunicazione ai docenti e al personale della scelta che abbiamo fatto come istituto, 10 minuti avevo già ricevuto una manciata di certificati>.