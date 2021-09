Nuovi presidi a Mongrando, Brusnengo e Valdengo

Tutti i comprensivi del territorio hanno un preside. Anche gli istituti biellesi che ancora non avevano un dirigente, sono stati dati ufficialmente in reggenza. Nel dettaglio, a Veldengo, lasciato <scoperto> con il trasferimento di Paolo Parolini, è arrivata la preside del Bona Raffaella Miori. Aldo Ferdani del comprensivo di Occhieppo si occuperà anche del comprensivo di Brusnengo dove c'era Margherita Sergi, mentre Stefania Nuccio del comprensivo di Cavaglià, avrà in reggenza Mongrando dove è andata in pensione Teresa Citro.