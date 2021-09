Mercato europeo a Biella, l'appello del Comune per ristoranti e bar: "Si proponga menu europeo"

L'imperativo del Comune è coinvolgere quanto più possibile tutte le attività in modo che la <movida> biellese nei giorni dell'evento “I Giardini d'Europa 2021”, in calendario venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, non sia concentrata tutta ai giardini Zumaglini. Di qui, l'invito dell'assessore alle Attività economiche e produttive ad Atl, Pro loco e associazioni di categoria, a invitare bar e ristoranti a proporre un menu europeo.

<Poco importa che sia anche solo un semplice aperitivo – commenta l'assessore - . Biella ormai è entrata in un circuito internazionale e un salto culturale in questo senso va fatto. Dopo il Mercato europeo ci saranno altri importanti eventi a fine mese, come il Forum internazionale Unesco, il Mucrone Days, ed è giusto che anche chi arriva a Biella da fuori venga accolto in un certo modo. Come è giusto che si cerchi di fare lavorare tutti, non solo chi è nel circuito del Mercato>.