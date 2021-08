Dopo Oropa AIB in azione al Tracciolino per interventi di sistemazione alla vasca d'acqua per elicotteri FOTO

Il corpo AIB del Piemonte non si risparmia mai. Domenica 29 agosto una squadra di volontari, una volta concluso il servizio a Oropa per la V° Centenaria Incoronazione della Madonna, si è recata nel territorio di Netro, nei pressi del Tracciolino, per eseguire una serie di interventi volti alla sistemazione della vasca fissa di approvvigionamento dell'acqua, utilizzata come rifornimento dagli elicotteri in caso di incendi.

Le tubazioni, infatti, erano intasate da pietre e detriti, a causa delle intense precipitazioni dell'ultimo periodo. Il materiale presente è stato rimosso e l'afflusso di acqua nuovamente ripristinato.