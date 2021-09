Candelo, Marco Barbero è il nuovo comandante della Polizia locale

Dal 1° settembre al comando della Polizia Locale di Candelo ci sarà Marco Barbero, dopo il trasferimento di Franca di Miceli che, tramite mobilità, lavorerà invece presso il Comune di Santhià. Franca di Miceli ha prestato servizio a Candelo dal 23 luglio 2001 e dal 2015 era Comandante della Polizia locale.

Il sindaco Paolo Gelone spiega: "Per la sostituzione di Franca De Miceli l'amministrazione ha scelto Marco Barbero, con cui è già saldo il rapporto di fiducia e che già lavora a Candelo da anni, conoscendone bene le dinamiche. Ci tengo a ringraziare Franca per la dedizione con cui ha sempre affrontato il suo impegno a favore della sicurezza del paese. Per il prossimo futuro sono certo che anche con Marco potremo continuare a lavorare bene per il paese".

Così Franca di Miceli saluta Candelo: “Sono contenta di affrontare una nuova esperienza professionale, ma anche dispiaciuta perché lascio una realtà molto positiva, sia dal punto di vista professionale che personale. Sono sicura che il lavoro della Polizia locale di Candelo continuerà sotto il segno della competenza e della disponibilità con il nuovo Responsabile con il quale abbiamo condiviso un lungo percorso, sempre sotto il segno della più fattiva collaborazione e al quale vanno oggi i miei più sinceri auguri.”

Michele Ansermino, assessore alla Sicurezza, si unisce ai ringraziamenti e agli auguri ad entrambi e aggiunge: "Provvederemo ad implementare il personale della Polizia Municipale per continuare a potenziare la loro azione sul territorio".