Biella, Liceo Sella chiuso per amianto e si cerca una soluzione per gli allievi (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Brutta sorpresa per il Liceo Sella che in queste ora ha saputo dall'Asl che l'intero edificio dovrà essere chiuso per la presenza di amianto rilevato al piano interrato. La segreteria è già stata spostata al primo piano della Provincia, che ora corre contro il tempo alla ricerca di possibili soluzioni dove sistemare tutti i 1.056 allievi divisi in 49 classi.

Qualche ipotesi è però già stata fatta. <Otto aule avranno gli spazi di Città Studi dove sarebbero già dovute trovarsi da inizio anno – spiega il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin - . Le altre saranno divise con molta probabilità tra sempre Città Studi, l'Iti e l'ex Ludoteca comunale che già l'anno passato aveva ospitato aule della Marconi interessata da interventi strutturali. Purtroppo la legge è chiara, in presenza seppur minima di amianto non è possibile convivere>. L'intervento non dovrebbe durare più di 4 o 5 mesi, secondo una prima stima della Provincia. <E' nostra intenzione partire subito con il cantiere – spiega l'architetto della Provincia Graziano Patergnani – e da dopo le vacanze di Natale iniziare a fare entrare le classi gradualmente>.

Scartata l'ipotesi dell'utilizzo di stabili vecchi come l'ex Santa Caterina. <Deve trattarsi di un edificio dove possono starci almeno dalle 6 alle 9 classi e deve essere di pronto uso - spiega il tecnico - . L'ex Santa Caterina non otterrebbe mai l'agibilità completa su tutto. Abbiamo sentito anche stabili di scuole private come il Losana ma non bastano gli spazi. Il prima possibile troveremo però una soluzione>.

Sconfortato il preside Gianluca Spagnolo. <Spiace dare queste comunicazioni ai genitori e al personale scolastico a pochi giorni dall'inizio. Ma il problema è che non è possibile camminare sulle piastrelle che si sono sollevate con l'acqua perchè si spezzerebbero e tutto l'edificio deve essere sottoposto a verifiche. Poi la salute di ragazzi e personale viene prima di tutto. Faremo il possibile per andare incontro alle esigenze di tutti>. Non è escluso un periodo di Dad a rotazione. <Non vorrei nemmeno pensarci – conclude Spagnolo - ma è un'emergenza. Non mi sento di escluderla a priori, anche se spero proprio che non accada>.