Biella, continuano i lavori: ecco dove sono stati effettuati

Proseguono in questi giorni gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie vie cittadine di Biella.Nelle immagini alcuni lavori effettuati in piazza 1° maggio, via Galimberti, via Lorenzo Delleani, via Milano a Chiavazza.

Durante le prossime ore gli operai saranno al lavoro per completare la parte nord di via Milano. Si procederà anche per il rifacimento degli stalli, molti in arrivo dalle varie segnalazioni dei cittadini, riservati allo scarico e carico merci e per i possessori del pass diversamente abili.