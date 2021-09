AISM Biella, si presenta l’evento di beneficienza “Biellese di Corsa” FOTO

Si è svolta oggi, martedì 31 agosto, la conferenza dell’AISM in occasione della 12esima edizione del “Biellese di Corsa”, l’evento sportivo dedicato alla lotta contro la sclerosi multipla.

L’incontro, tenutosi alla sede di via Piave 11 a Biella, è stato aperto dalla presidente Mirella Massirio che ha posto l’attenzione sulla situazione nel nostro territorio e le iniziative dell’associazione: “La sclerosi multipla è una patologia complessa – spiega la presidente – e per questo c’è bisogno di intervenire su diversi fronti. Stiamo potenziando il servizio perché, oltre alla parte di fisioterapia e di supporto psicologico, c’è bisogno di assistenza anche nella fase burocratica”.

Il lavoro dell’associazione non si ferma qui: “Stiamo raccogliendo fondi per la ricerca – prosegue Massirio – e per dare borse di studio ai medici che si occupano dello sviluppo dei farmaci”. La parola è poi passata a Daniela Fico, responsabile per la raccolta fondi, che si è concentrata maggiormente su alcuni dettagli relativi alla gara: “Quest’anno ci saranno a diposizione dei partecipanti due bus per il ritorno – racconta Fico – per fare in modo che tutti possano tornare comodamente a casa mantenendo la sicurezza e il distanziamento richiesto dalle normative”.

La corsa è programmata per domenica 5 settembre e si può partire da 4 Comuni diversi: Cossato (ore 9), Valdengo (ore 9), Vigliano (ore 9:30) e Biella (ore 10). La destinazione, Piazza del Monte a Biella, è invece condivisa. Le iscrizioni saranno aperte fino a 10 minuti prima della partenza.

Per ulteriori informazioni è possibile dirigersi personalmente alla sede dell’AISM in via Piave 11 a Biella che ha in programma un open day nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3, oppure chiamare il numero 015.8494363/335.6597929.