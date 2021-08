Per Pallacanestro Biella primi test importanti in vista della nuova stagione

Settimana importante quella che si apre per Pallacanestro Biella, dopo le prime fatiche utili per preparare il fondo atletico si passa agli schemi e a palla giocata e per far quadrare il tutto si sono programmate due partite contro formazioni di serie B.

Omegna e Borgomanero sono formazioni toste da affrontare in questi giorni in cui le ruggini dell’allenamento sono ben presenti ma anche utili proprio per trovare quell’amalgama, rapidità e atletismo utili per arrivare preparati all’appuntamento importante del 3 ottobre con la prima di campionato che sarà in trasferta a Trapani. Prima ci sarà il tempo della Supercoppa e al Forum sabato 11 andrà proprio in scena un derby contro Casale, ma anche in questo caso più del risultato conterà la cattiveria agonistica da mettere in campo in una partita che diventerà importante soprattutto in vista della stagione regolare.

Nel frattempo sono stati dati anche i numeri di maglia inalterati quella dei veterani Bertetti (8) e Pollone (20) e anche un piacevole ritorno con la dieci di Luca Infante; tutte da scoprire, ovviamente quelle degli altri