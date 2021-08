Le dirette di Newsbiella, questa sera in collegamento con i 6 ciclisti e il Fondo Edo Tempia

Questa sera alle 18 in diretta sui nostri canali, vedremo come prosegue l’impresa dei sei ciclisti che da Biella arriveranno a Barcellona per sostenere la raccolta fondi a favore del Fondo Edo Tempia di Biella.

Con noi in collegamento dal Fondo Edo Tempia la Dottoressa Adriana Paduos, medico chirurgo direttore sanitario del Fondo dal 2017, che illustrerà il programma di prevenzione per il tumore alla prostata alla quale è destinata la raccolta.