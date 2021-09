In Sport Biella, inizia la nuova stagione alla Rivetti

Inizia oggi la stagione sportiva 2021/22 di In Sport Biella alla piscina Rivetti di Biella. Ampia l'offerta del nuoto, a partire dal corso cuccioli rivolto a bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni, per proseguire con il corso baby (3/5 anni), bambini, teen ager e adulti. In Sport, che è Scuola Nuoto Federale riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto, propone anche corsi di pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Spiega Valeria Pistori, direttore dell'impianto sportivo Massimo Rivetti: «La filosofia della nostra Scuola Nuoto Federale e più in generale della società sportiva si basa sul concetto di benessere legato al movimento. Fare attività fisica in modo corretto e costante crea benefici a 360 gradi ed è da questo principio che nascono tutte le nostre proposte». Proposte ludiche, didattiche e sportive, con i corsi di specializzazione come quelli dedicati all'avviamento all'attività agonistica di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato e quello Master, per i nuotatori non più giovanissimi ma con desiderio di migliorarsi e confrontarsi in gara.

«Per quanto riguarda la parte ludica e ricreativa» aggiunge il direttore di In Sport Biella «organizziamo un camp estivo (ancora in corso di svolgimento fino a venerdì 10 settembre, ndr), ma anche camp nei periodi di festività delle scuole, come Halloween, Natale, Carnevale e Pasqua. Il nostro impianto è attrezzato anche per le feste di compleanno, che riscuotono sempre grande successo. Inoltre abbiamo già in calendario numerosi eventi, sia sportivi sia promozionali».

La Scuola Nuoto Federale In Sport ha recentemente aggiornato i propri obiettivi di insegnamento, puntando su proposte che siano il più possibile variegate e multi disciplinari e può contare su un ampio staff composto da istruttori e tecnici qualificati e aggiornati FIN. In Sport è anche agonismo, con le squadre di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. In particolare il nuoto rinnova il progetto sportivo Rane Rosse, che comprende le categorie dai ragazzi in su (oltre che i gruppi Propaganda C di avviamento all'attività agonistica) e la collaborazione con Dynamic Sport, società per la quale gareggiano i più piccoli delle categorie Esordienti B e A. Tutte le attività ovviamente sono organizzate e gestite nel rispetto delle vigenti normative Covid-19.

«Abbiamo limitazioni che ci impediscono di sfruttare al 100% i nostri spazi» aggiunge Valeria Pistori «ma ci auguriamo siano utili a evitare chiusure dell'impianto come successo già due volte nell'ultimo anno e mezzo». L'impianto sportivo Massimo Rivetti è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 22, martedì e giovedì dalle 7 alle 22, sabato e domenica dalle 9 alle 19.