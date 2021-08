Il calcio Primavera è di casa a Biella, la Roma travolge il Torino al Pozzo FOTO

Esordio di campionato amaro per il Torino primavera: al Vittorio Pozzo di Biella viene travolto 4-0 dalla Roma. I granata si schierano con Milan in porta, Pagani, Gregori, Savini, Akhalaia, Di Marco, Baeten, Stojkovic, Reali, Lindkvist, Giorcelli. La formazione di Alberto De Rossi scende in campo con in porta Mastrantonio, Missori, Tripi, Feratovic, Voelkerling, Tahirovic, Volpato, Afena-Gyan, Evangelisti, Oliveiras e Faticanti.

I primi minuti di partita sono bloccati, si gioca soprattutto a centrocampo con grande intensità da parte di entrambe le formazioni. Al 15’ i giallorossi attaccano con Afea tutto solo davanti al portiere calcio ma Gregori salva un gol già fatto. Al 20’ Oliveiras trova con un passaggio filtrante Voelkerling che davanti alla porta non sbaglia e porta in vantaggio la Roma.

La formazione allenata da De Rossi non smette di attaccare e sugli sviluppi di una rimessa laterale offensiva Oliverais colpisce la palla di testa ma sbatte sulla traversa. Al 35’ arriva il raddoppio con Tahirovic che con un tiro da fuori area manda avanti la Roma di due lunghezze. Si conclude sul risultato di 0-2 un primo tempo sofferto del Torino.

Nella ripresa i granata sembrano entrati con uno spirito diverso e provano a farsi vedere in attacco ma al 66’ minuto arriva un gran gol di Volpato che in area si alza la palla, supera il difensore e calcia al volo e firma il terzo gol della Roma. Il match si chiude definitivamente al minuto 86 con un altra magia, questa volta di Rocchetti che con un tiro fuori dall’area trova l’incrocio dei pali. Termina così la partita al Pozzo con una sconfitta pesante per i granata.