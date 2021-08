Grande successo per la gara di motocross per il trofeo Motoasi

A partecipare al torneo Motoasi a Ronco, domenica 29 agosto, ben 107 piloti. Buona partecipazione di atleti ma anche di pubblico, erano molti infatti gli spettatori ad assistere alle gare.

Gli organizzatori: “Siamo molto soddisfatti della numerosa partecipazione, questa è una gara molto sentita nel territorio, per altro è la prima dopo le ferie”. Descrivendo la giornata gli organizzatori hanno detto: “Una bella giornata fatta di sport e amicizia, tutto è andato per il verso giusto, non ci sono stati grandi incidenti”. I primi posti delle rispettive categorie sono: 1° Mini 85 - Trofeo Genny Billotto Vicari Giuseppe, 1° Mini 65 - Trofeo Genny Billotto Marcovicchio Ivan, 1° Expert - Moretti Mattia 1° Master - Mercandino Michael, 1° Sport - Capone Simon, 1° Esordienti - Perone Daniel, 1° Over 50 Esordienti - Trevia Fulvio, 1° Over 50 Sport - Papa Sergio, 1° Over 50 Gold - Massara Andrea.

Ottime le posizioni raggiunte dai ragazzi di A.S. Valgrande, per la categoria Expert il primo posto di Moretti Mattia ed il secondo di Pozzali Davide. Per i Master il primo posto di Mercandino Michael. La categoria Mini 85 vede il terzo posto di Regis Lorenzo, stesso posizionamento per Scarparo Luca per la categoria Sport. Anche per gli Esordienti Over 50 buone posizioni per l’A.S. Valgrande con il sesto posto di Arco Davide, il 12° di Dondi Giacomo e il 23° di Grendine Edoardo. Menzione speciale per Moirano Rebecca di A.S. Valgrande nella categoria Mini 85, alla sua prima gara ufficiale la 13 enne ha dato tanta energia, anche se purtroppo per una caduta non è riuscita ad arrivare al traguardo.