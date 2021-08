L’accessorio che dice chi sei: costruisci il tuo stile

Lo stile personale è la rappresentazione di noi stessi, l’immagine che offriamo agli altri, indipendentemente dalle mode o dai cambiamenti di vita. Gli accessori, in particolare, sanno trasformare un look e valorizzare qualsiasi personalità: cappelli e cappellini, cinture, occhiali, guanti, cerchietti e fasce, borse e marsupi…

Oramai è noto, l’abbigliamento non è un caso: la scelta di un pantalone con sneaker rispetto ad una gonna a balze manda un messaggio preciso che dice tanto di chi lo indossa. Ma c’è di più, e sono gli accessori che possono trasformare un look e diventarne protagonisti.

Outfit per il prossimo autunno



Prendiamo in esame tre accessori per costruire uno stile personale . Prima di tutto scegliamo le catene in metallo che decorano abiti, borse e scarpe. La tendenza ha preso piede lo scorso inverno ed è riconfermata per la nuova stagione, perciò ecco il combat boot in pelle nera con dettagli catena effetto silver, in abbinamento alla borsa shopper con rivetti e manici lunghi a catena da portare a spalla. Per chi osa l’abbinamento obbligato è l’abitino nero corto stretch, ma per un outfit aggressive l’ideale è una blusa leopardata bianca e nera e leggins in ecopelle da togliere il respiro!

Un accessorio tradizionale, mai andato in disuso, è l’orologio. Un grande evergreen, l’orologio sa valorizzare un outfit quanto un bel gioiello. Nella vita quotidiana bisognerebbe sempre indossare un orologio che parla di noi al positivo, perché sinonimo di ordine, puntualità e anche disponibilità. Un bel Rolex Oyster perpetuo , per esempio, con cassa e cinturino in acciaio e quadrante nero o colorato, un elemento che aggiunge una nota di esclusività e stile. Al lavoro, con un paio di classicissimi aviator da sole e un blazer, è il must sia per uomo sia per donna. Senza contare che sono accessori adatti ai look più eleganti come a quelli casual. Il tessuto corposo e la vestibilità slim con i volumi minimali e poco strutturati del blazer sono esaltati da una bella camicia o una t-shirt cult. E il Rolex al polso, con una collana a catena, abbinata agli altri metalli presenti nel tuo outfit in modo che tutto sia coeso, è una nota giovane e raffinata.

Infine il cappello, un accessorio sottovalutato. Eppure dalla Regina Elisabetta a Catherine Zeta Jones fino a Eva Longoria e Violante Placido, molte celebrities hanno esibito cappelli in canapa, berretti da baseball ed eccentrici copricapo fiorati. Per il prossimo inverno tante donne indosseranno morbidi e comodi berretti in lana. Il suggerimento è di rivolgersi a modelli più strutturati come un Baker Boy hat, un basco con visiera in vernice per un daily outfit di tendenza.

L'accessorio fashion imprescindibile