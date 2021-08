Video didattici e corsi online: ecco come realizzarli

La didattica a distanza ha messo di fronte insegnanti e alunni a grosse sfide, ma come sempre anche a nuove opportunità. Fare lezione online non significa solo trasmettere su video la stessa lezione che si farebbe in classe, ma anche creare nuove tipologie di supporti multimediali.

Inoltre, non c’è solo la scuola. Ormai da tempo, corsi veri e propri, dalle lingue straniere all’informatica, ma anche webinair e seminari vengono trasmessi online. La qualità dei contenuti è elemento indispensabile affinché il progetto abbia successo, ma solo se va di pari passo con una buona realizzazione tecnica.

Per fare questo, ci sono diversi strumenti cui affidarsi. Uno dei più consigliati è Wondershare Democreator, software di registrazione schermo ed editing di video.

I vantaggi di un editing immediato

Sia che registriate in diretta streaming, ovvero mentre tenete la lezione, sia che stiate realizzando un video da condividere in un secondo momento, l’editing è un momento fondamentale. Significa, in breve, ritoccare il video per migliorarne aspetto e qualità, tagliare le parti che non interessano o inserire slide o scritte.

Democreator permette di fare tutto questo in modo intuitivo e rapido. E’ proprio la sua semplicità di utilizzo una delle caratteristiche ad averne decretato il successo. Per esempio, tramite una combinazione di tasti, è possibile editare il video anche durante la fase di registrazione schermo o con telecamera; una di queste funzioni è l’attivazione dello strumento di disegno, per evidenziare dei passaggi o modificare degli elementi. Ma anche modificare la grandezza dell’area che si sta registrando, oppure aggiungere l’audio dal computer bilanciandone i volumi.

Come effettuare le registrazioni

Ci sono 3 modalità di registrazione, tutte facilmente accessibili direttamente dalla schermata principale di Democreator. Basta cliccare sull’icona corrispondente per avviare il tipo di registrazione più consona al video che stai realizzando.

Nuova registrazione : ovvero la classica registrazione tramite webcam, integrata nel computer o nello smartphone, o anche una camera esterna connessa al device. Il software è compatibile con la stragrande maggioranza delle video camere attualmente in commercio. In questo caso, lo sfondo sarà ciò che hai alle tue spalle in quel momento, oppure ciò che inserirai in un secondo momento, in fase di post produzione.

Screen capture : la registrazione dello schermo del computer. E’ un modo per trasmettere esattamente ciò che tu stai facendo sul tuo pc, illustrando a chi ti segue come se fosse lì con te. E’ molto utile per relazionare una presentazione o spiegare grafici e tabelle; basterà richiamarle sul proprio desktop e appariranno nel video esattamente come le vedi tu.

Registrazione di un gioco : una funzione dedicata in particolare ai gamer. I vlog dedicati alle sessioni di gaming sono sempre più diffusi; sono condivisi dai giocatori, per suggerire trucchi particolari o mostrare come affrontare i passaggi più impegnativi oppure da coloro che desiderano fare delle vere sessioni di spiegazione di approccio ai video giochi. E’ importante ricordare di lanciare il gioco prima di far partire la registrazione; inoltre, è possibile anche registrare in contemporanea con la webcam, così da mostrare se stessi in un riquadro durante il video.

Riconoscimento facciale

Un elemento degno di nota di Democreator è l’algoritmo che permette il riconoscimento facciale. Questo significa che è possibile tenere il focus della registrazione sul soggetto, almeno quando è in primo piano. Sarà poi più facile, in fase di editing in post produzione, eliminare lo sfondo e sostituirlo con altri virtuali oppure creare degli effetti di transizione per far scorrere immagini diverse dietro al soggetto che parla.

Molte di queste funzioni sono già a disposizione nel pacchetto base, ma altre è possibile acquistarle dallo store di Wondershare, azienda leader nel settore dei software dedicati alla creatività digitale. Ad oggi sono disponibili 65 prodotti, tradotti in oltre 10 lingue e utilizzati in 150 nazioni.

Dal 25 agosto al 30 settembre 2021 è attiva la promozione “Back to school”, che riguarda i prodotti Filmora, FilmoraPro, Uniconverter, Democreator, EdrawMax, EdrawMind, PDFelement. Puoi quindi scegliere il tuo software con uno sconto che arriva fino al 60 per cento.