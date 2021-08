Il ricordo dell'amico Andrea Botalla di Simona Clerico, mancata all'affetto dei suoi cari a 49 anni

Un'altra vita spezzata troppo presto all'affetto dei suoi cari. Sandigliano è in lutto per la morte di Simona Clerico, mancata all'età di 49 anni. La ricorda l'amico Andrea Botalla, che assieme ai coscritti daranno il via a una raccolta fondi per la famiglia.

<Ciao Simona ci siamo sentiti sabato, non vedevo l’ora di vederti oggi e invece sei volata via già ieri. Non è giusto tutto questo. Mancherai tantissimo a tutti noi, alla tua famiglia, ai tuoi cari … e mi vengono in mente le feste a casa tua a sedici anni, le feste dei coscritti, il carnevale e le pizze mangiate in compagnia. Soprattutto la bellissima serata alla Lucciola con mia sorella e gli amici veri, per salutarmi quando ero in partenza per lavorare a Trieste. Quando ero tornato dalla missione in Somalia eri stata la prima persona a telefonarmi. Le cene coi coscritti di Sandigliano. Tu ci sei stata sempre in quel periodo della nostra vita. I sabati pomeriggio al Caravel di Cossato, quando avevi evitato che 7 bulli dopo avermi rotto il naso mi massacrassero di botte. La tua passione per il Toro e la curva maratona. Sei sempre stata un’amica, di quelle che non vedi per qualche anno ma appena ti incontri puoi raccontargli tutto di te al 100%. Ci eravamo visti giusto qualche mese fa con la promessa di rivederci presto. A volte la vita frenetica ti fa scordare che le persone più belle sono da frequentare sempre , e invece rimandiamo pensando di essere infiniti. Ti voglio bene amica mia buon viaggio>.

Simona lascia la mamma Maria con il papà Piero, il marito Davide con il figlio Mattia, il fratello Paolo, la consuocera Eva e zii, cognato e parenti tutti. Il rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Sandigliano domani sera, mentre il funerale si terrà mercoledì alle 10.