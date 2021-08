Biella, fermato per un controllo di Polizia cerca di disfarsi della droga: 54enne finisce nei guai (foto di repertorio)

Venerdì scorso, durante un normale servizio di controllo a Biella, una pattuglia della Polizia ha notato un uomo alla guida di un motociclo fermarsi e scendere dal mezzo nei pressi di un tabacchino, al momento chiuso e apparentemente senza motivo. Il fatto è accaduto intorno alle 10.30, in prossimità di via Toscana.

A seguito di accertamenti l’uomo, un italiano di circa 54 anni, era sprovvisto di documenti di identificazione e dei documenti del motociclo ed sembrava visibilmente agitato di fronte agli agenti. Inoltre, durante il controllo, l’uomo ha tentato di liberarsi di alcune confezioni di cellophane. Il gesto non è passato inosservato agli operatori della Squadra Volante che hanno recuperato il materiale che conteneva sostanza stupefacente: cocaina ed eroina in particolare. A questo punto gli agenti hanno proceduto ad un controllo personale, rinvenendo 100 euro, tutte in banconote di piccolo taglio.

Sottoposto poi ad accertamenti sanitari, ritenendo che lo stesso fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la circostanza è stata confermata. Infine, è risultato che l’uomo, con una serie di precedenti, era privo di patente di guida, in quanto revocata e il mezzo privo di copertura assicurativa. Per tutto questo è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e guida sotto l’effetto di essa.