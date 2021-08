Cossato, il Banco di Beneficenza sempre al fianco dei cittadini: “Grazie per il supporto in un anno difficile”

Anche per quest’anno è finita. Il Banco di Beneficenza di Cossato che accompagna da decenni i cittadini nel periodo della Fiera chiude i battenti dopo 18 giorni di apertura.

“L’associazione Banco di Beneficenza ringrazia tutti i volontari che si sono prodigati per l’evento e gli sponsor che ci sono stati vicini – spiegano dall'Associazione Banco di Beneficenza - e la parrocchia dell'Assunta che offrono lo spazio per il banco. Un grande ringraziamento va anche alla cittadinanza che come sempre ci ha supportato acquistando i biglietti in un anno particolarmente difficile in cui tutti abbiamo fatto i conti con il drammatico momento economico e pandemico. Ora non ci resta che andare a comprare i prodotti alimentari da donare alle quattro parrocchie di Cossato e naturalmente dare appuntamento per il prossimo anno”.