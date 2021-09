Grande successo per il raduno organizzato dal Club Alfa Romeo Biella “Oltre le nostre aspettative”

Grande successo per l’evento di fine estate organizzato dal Club Alfa Romeo di Biella sabato 28 agosto, che ha visto il noto marchio automobilistico protagonista per le strade del Biellese. Arrivando da buona parte del nord Italia, sono state molte le auto presenti: “Oltre le nostre aspettative, sono arrivati da Cuneo, Como, Varese oltre che da Biella, c’erano addirittura ben sei Ferrari!” ha raccontato Paolo Francescon, presidente del Club Alfa Romeo Biella “Il nostro evento è stato un successo, è andato stupendamente, non ci aspettavamo questo afflusso di persone”.

Alle 15.30 il ritrovo in piazza Angiono di Cossato per un pomeriggio dedicato esclusivamente all’esposizione delle auto, molti curiosi si sono avvicinati per ammirare i numerosi veicoli partecipanti. A seguire la carovana che ha portato le auto presso Cascina Rovet di Pettinengo per l’aperitivo e la cena di Gran Galà a base di piatti tradizionali biellesi. Paolo Francescon: “Tantissime persone per le strade si sono fermate ad ammirare le auto, e questo è per noi motivo di orgoglio, siamo molto contenti”.

Dopo la cena il sorteggio per aggiudicarsi i due premi messi a disposizione: Geromel Claudio si è aggiudicato un bancale di pellet offerto da Scavone Tetti e per Manfrinato Marinella una cena per due alla Cascina Rovet. Paolo Francescon ha dichiarato: “Tutto si è svolto serenamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid19, grazie ai titolari della Cascina che ci hanno permesso di cenare debitamente distanziati” ed ha aggiunto “Ma i ringraziamenti vanno anche a tutto il mio direttivo, agli sponsor della giornata Scavone Tetti, MB Cars Biella e Cerreto Autoricambi e al nostro fotografo Daniele Carazza”.