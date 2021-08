Scuola, ecco il calendario scolastico per primarie e secondarie: ci sarà il “ponte” dell'Epifania

Le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno in Piemonte da lunedì 13 settembre a mercoledì 8 giugno, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno rispettivamente a 204 e a 185, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Definiti anche i periodi di vacanza e un «ponte» per la festa dell’Epifania: festività natalizie da venerdì 24 dicembre a venerdì 7 gennaio compresi, con ritorno in aula lunedì 10 gennaio. Carnevale da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo e Pasqua da giovedì 14 a martedì 19 aprile.

Nelle giornate di vacanza per il Carnevale, le scuole potranno concentrare le attività formative integrative per la diffusione della cultura e della pratica dello sport.

Per ulteriori info https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/calendario-rete-scolastica/calendario-scolastico