I presidi biellesi pronti per portare tutti i ragazzi in classe

A ormai pochi giorni dalla ripresa della scuola, seppure ancora con tanti nodi da risolvere come quello dei trasporti e della verifica dei green pass, i presidi sono ottimisti su di una ripartenza al 100%.

<Siamo pronti per partire tutti in classe>, è il commento di Raffaella Miori, preside del Bona. <Anche l'ultimo è stato un anno difficile e ora sarei contenta di avere tutti i ragazzi finalmente qui. Il personale scolastico è in gran parte vaccinato, anche molti studenti, dunque non vedrei nulla di strano in una ripresa al 100%>.

Della stessa idea Dino Gentile del Liceo Scientifico: <E' giusto anche per le famiglie, darle una speranza, infondere ottimismo – commenta il dirigente - . Sarebbe bello avere tutti in presenza, è stata dura per tutti in questi anni>.