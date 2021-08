I nidi pronti a riaprire, a Biella un nuovo gestore

Aria nuova a Biella nella gestione dei nidi. Tra le novità del nuovo anno scolastico in città, c'è il nome della ditta che si occupa del servizio nei plessi che il Comune ha dato in affidamento a terzi. In tutto 113 gli iscritti, per i quali le tariffe sono rimaste invariate, e 53 quelli in lista, contro i 73 dell'anno passato. E ad occuparsi di loro sarà la cooperativa lombarda Aldia, che già si occupava di quelli di Chiavazza e del Masarone.

<Gli asili di cui non ci occupiamo direttamente noi sono tre – spiega l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone -. Sono Chiavazza, Masarone e Pavignano. Fino all'anno passato Pavignano era affidato alla cooperativa Baldocco, ma quest'anno abbiamo rifatto il bando e ha vinto un unico gestore e ci fa piacere perchè è più facile interfacciarsi con una sola ditta piuttosto che con due>.