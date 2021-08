Guardia Finanza, a Biella il nuovo comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Nella giornata di oggi, lunedì 30 agosto, il Mag. Domenico Fucci ha assunto il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in sostituzione del Tenente Colonello Fabio Leo che, dopo 3 anni di permanenza, è stato trasferito ad altra sede. Il Mag. Domenico Fucci, sposato e padre di 4 figli, è nato in Svizzera e conta 49 anni di età; laureato in sociologia presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" ha frequentato anche il master di 2° livello in "Comunicazione Pubblica e Istituzionale".

Ha conseguito, inoltre, il corso di perfezionamento in "Diritto internazionale tributario dell'impresa" presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. L’Ufficiale si è arruolato nel Corpo nel 1990 frequentando il corso da Finanziere e, successivamente, da Ispettore prestando servizio alle sedi di Milano e Roma. Nel 2006 ha frequentato uno specifico corso per militari laureati presso l’Accademia della Guardia di Finanza alla sede di Castel Porziano, transitando nella categoria Ufficiali del Corpo ed assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Gorizia, prima come Comandante della Sezione Tutela e Finanza e poi della Sezione Tutela Economia.

Nel 2009 è stato trasferito a Malpensa con l’incarico di Comandante del 1° Nucleo Operativo; nel 2013 ha comandato la Compagnia di Novara e, dal 2017 fino all’arrivo alla sede di Biella, la Compagnia di Seregno All’Ufficiale appena giunto, che in questi giorni sta completato le presentazioni di rito alle Autorità Provinciali, il Comandante Provinciale e tutti i militari alla sede di Biella formulano i migliori auguri di benvenuto e di ogni meritata soddisfazione per il delicato ed impegnativo incarico che assolverà a questa sede nell’interesse delle Istituzioni e della collettività.