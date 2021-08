Biblioteca chiusa a Ponderano per ospitare gli studenti

Biblioteca chiusa a Ponderano per far spazio ad alcune aule che saranno spostate dall'edificio delle elementari e delle medie, dove troveranno invece anche spazio i bambini della materna. I piccoli del nido saranno invece ospitati nei locali nel periodo pre-Covid occupati dalla mensa.

Dietro ai vari spostamenti, i lavori che inizieranno a breve nell'edificio della materna che interesseranno il pavimento. <Si tratta di un intervento improrogabile che riguarda l'edificio dell'asilo – commenta il sindaco Roberto Locca - , che in realtà si sarebbe dovuto già fare da tempo, ma non è mai stato fatto. Spiace perchè eravamo convinti che per l'inizio della scuola sarebbe stato tutto finito, mentre per colpa della burocrazia purtroppo siamo coscienti che daremo dei disagi alle famiglie ma non possiamo davvero fare diversamente>.