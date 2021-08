AAA cercansi ditta per conduzione, vigilanza e manutenzione dell'ex funicolare

E' in scadenza la gestione affidata fino a oggi in proroga alla Maspero, l'azienda costruttrice dell'impianto, e il Comune ha pubblicato una consultazione di mercato per cercare un sostituto. La durata del contratto è di un anno dall'affidamento.

Il Comune è intanto ancora in attesa del collaudo amministrativo che chiuderebbe definitivamente il cantiere, che resta comunque in capo all'azienda costruttrice. Tra i nodi da risolvere per arrivare al collaudo c'è però la questione dell'inquinamento acustico. Anche nelle ultime settimane la Maspero è stata impegnata in analisi e interventi vari per ridurre il rumore dell'impianto che però non è ancora stato risolto.

Il Piazzo è in ogni caso tornato ad essere accessibile anche dagli ascensori del parcheggio del Bellone entrambi in funzione, nelle settimane precedenti bloccati per via di infiltrazioni di acqua sotto le cabine.