Pulizia dei sentieri a Coggiola, G.S. Genzianella: “Per noi conta che escursionisti li trovino belli e sicuri”

Anche quest’anno il G.S. Genzianella di Coggiola si è occupata della pulizia delle mulattiere del paese. Ad iniziare il 6 agosto sono stati in otto e si sono occupati del sentiero che porta alla Baita Cascinetta e al Monte Barone. I sentieri interessati sono stati: il sentiero G 1 dalla Ciota a Foscale fino alla baita Cascinetta, più tutto il perimetro intorno alla Baita; il sentiero G 10 che dal Ponte di pietra delle Piane porta a Foscale, dal Ponte di pietra alla Ciota e le scorciatoie Bura / Ciota, e Bura/ Foscale.

Martedì 24 erano in quattro per la pulizia della mulattiera che dalla Chiesa di Rivò porta a frazione Zuccaro, rimuovendo rovi, erbacce, felci e rami. Mercoledì 25 i lavori sono terminati con la manutenzione e pulizia della mulattiera che da Viera scende verso Coggiola fino a Ponte San Giovanni, ripulendo anche un tratto di strada asfaltata, salendo verso il Camplin, dove la vegetazione rendeva limitata la visuale per gli automobilisti.

Mauro Perino ha dichiarato: “Tutti i costi del lavoro svolto, quindi benzina, filo, olio, macchinari, è stato a carico del nostro Gruppo. Per noi conta solo che gli escursionisti frequentatori delle nostre montagne possano passare su sentieri belli, puliti e sicuri”.