UPB Educa e gli appuntamenti “Camminando per la città”

Tre domeniche dedicate a "L'altra scuola si fa in strada", un'iniziativa assunta anche da altre Università Popolari: partire dalle strade per fare storia, musica, teatro, letteratura e tanto altro ancora e vuole essere un modo nuovo e delicato per riprenderci la città dopo la lunga pausa del Covid-19

Si parte domenica 5 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, al Piazzo con “La memoria delle pietre” e il commento di Mauro Vercellotti.

Domenica 19 settembre, sempre dalle 9.30 alle 12.30, ci si sposta ad Oropa con la visita al Cimitero Monumentale accompagnati da Carlo Gavazzi.

A chiudere domenica 3 ottobre si torna a Biella con “Giardini e monumenti commemorativi” con Filippo de Luca.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti (anche a non soci di UPBeduca) Il numero dei partecipanti è limitato ed è necessario prenotare entro il 3 settembre contattando la segreteria di UPBeduca ai nn. 015.8497380 – 338.3865500 o alla e-mail segreteria@upbeduca.it