"Un'organizzazione impeccabile", l'arrivo a Oropa, per Cristiano Gatti

"Al di là dell'invito che abbiamo ricevuto non potevo assolutamente mancare - sono le parole del presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti - . L'emozione che ho provato questa mattina venire su a Oropa, vedere la gente camminare per raggiungere il Santuario, l'accoglienza che c'è stata, l'organizzazione impeccabile, per arrivare fino alla basilica, mi ha dato una carica adrenalinica che a questo punto non vedo l'ora che arrivino le 10 per poter vedere l'Incoronazione. Poi abbiamo il privilegio di poter assistere alla V Incoronazione che passerà alla storia perchè è in ritardo di un anno causa pandemia".