"Un momento unico per tutti noi", il momento dell'Incoronazione della Madonna di Oropa per il consigliere regionale Michele Mosca

E' stato un momento solenne per tutto il Biellese che vuole essere un augurio di ripartenza come ha detto il Legato Pontificio durante la sua omelia, per il consigliere regionale della Lega Michele Mosca: "Un momento unico per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di potervi assistere perchè la prossima Incoronazione sarà tra 99 anni. Io voglio cogliere l'occasione per fare un augurio di ripartenza affinchè il nostro territorio possa lasciarsi alle spalle quello che è stato un momento brutto del Covid e ripartire con slancio anche con l'aiuto delle istituzioni che cercano di essere attente alle esigenze e alle necessità di tutti".