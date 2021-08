Tutto pronto per l'Incoronazione della Madonna di Oropa FOTOGALLERY

Tutto pronto per l'Incoronazione della Madonna di Oropa - Foto Finatti per newsbiella.it

Ci siamo. Ore 9 tutto pronto per l'incoronazione, un cielo limpido fa da sfondo a questo evento centenario. Tre posti di blocco al Favaro, immediatamente dopo e prima di entrare in Santuario. I fedeli stanno incominciando ad arrivare tranquillamente, anche sindaci e autorità. L'inizio della Santa messa è prevista per le 10. Tra le zone di arrivo dei fedeli ci sono anche Monza, Pavia e Milano.