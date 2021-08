"Tanta commozione e tanta gioia nel cuore" per il vescovo Farinella al termine dell'Incoronazione della Madonna di Oropa

<Tanta gioia il vedere la basilica, la piazza con tanta gente in questa bella giornata e la celebrazione partecipata ha messo tanta commozione e tanta gioia nel cuore>, le parole del Vescovo Roberto Farinella al termine dell'evento. <La giornata era stata preparata ma come tutte le cose l'esito non si conosce fino a quando non viene vissuta ed è andata bene e noi ci auguriamo che rimanga nel cuore della gente questa gioia, questa speranza che siamo riusciti a trasmettere attraverso la liturgia e le parole del cardinale del Legato. Anche l'affetto del Papa lo abbiamo sentito attraverso l'Angelus. L'augurio è che rimanga tanta serenità e gioia>. Il momento più commovente è stato oltre all'Incoronazione il tornare nella basilica, per il vescovo: <Alla vista della Madonna coronata con queste 12 rose come è avvenuto già nel 1920, che richiamano le 12 stelle, la Bibbia. E' stato un momento importante di rinnovamento della fede>.