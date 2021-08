"Orgoglioso di essere biellese", Gionata Pirali, presidente delle Funivie Oropa al termine dell'Incoronazione della Madonna di Oropa

"E' stato in momento eccezionale, unico, una cerimonia stupenda, fondamentale per il nostro territorio, un evento planetario per noi, gestito benissimo, complimenti a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione perchè è stata riuscitissima", è il commento di Gionata Pirali, presidente Funivie Oropa e Cna Biella. "Un peccato per l'anno - ha continuato Pirali -, perchè sicuramente questa è una festa del popolo ed era auspicabile una più grande partecipazione. Ora purtroppo si è dovuti riusciti a gestire anche questo scorcio di pandemia, in ogni caso sono contento, orgoglioso di essere biellese".