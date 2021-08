"Oggi è il bene a servizio di tutta la comunità" Barbara Greggio all'Incoronazione della Madonna di Oropa

"E' una grossa emozione per tanti motivi - commenta l'assessore al Turismo Barbara Greggio al Turismo e Unesco - . Il primo è bello vedere i biellesi e non solo loro attorno al nostro Santuario, quindi in un momento di fede ed è bello che si affini questa vicinanza tra chi ha la speranza di un futuro migliore e anche noi che siamo chiamati e pronti a fare il bene comune. Quindi oggi è il bene comune a servizio della comunità non solo biellese". Anche un grande segnale di ripartenza però: "Finalmente c'è una ripresa. Ci sono timidi segnali anche nel settore economico. Dunque ben venga, perchè se riprende il lavoro la macchina economica riparte, ci consente di stare meglio tutti, uscire un po' da questa crisi". L'assessore è ora al lavoro per l'organizzazione del Forum Internazionale Unesco in calendario a inizio ottobre.