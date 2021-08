"Il legame con la Madonna è pari a quello della mamma", le parole di Roberto Pella

Il legame con la Madonna di Oropa - commenta il deputato biellese e capogruppo commissione bilancio Roberto Pella - è per me e per tutti noi biellesi qualcosa di importante ed è pari al bene che vogliamo ognuno di noi alla propria mamma". Sicuramente Oropa rappresenta per i biellesi un punto di riferimento importante, per Pella, oltre che di devozione anche un momento di pellegrinaggio. "Avendo fatto il sindaco per quasi venti anni - continua - sono venuto qui per le processioni, sempre venuto a piedi, dunque è qualcosa di molto bello che mi ricorda anche il senso civico, della famiglia e dell'appartenenza a una comunità. Oggi essere qui è qualcosa che ci onora anche perchè non tutti nella vita possono avere questo privilegio, dunque viviamo con festa, con gioia ma con grande attenzione e devozione questo momento e preghiamo per quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto per il nostro biellese".