"Essere qui in presenza riempie i cuori", il commenta del sindaco Claudio Corradino

Tra i primi ad arrivare al Santuario c'è il sindaco del capoluogo, Claudio Corradino: "E' una giornata che aspettavamo dall'anno scorso, ma soprattutto anche da cento anni. E' una cosa importante per chi crede e per chi non crede perchè Oropa è il riferimento di tutto il biellese, quindi è così bello poterlo realizzare in presenza dopo un anno e mezzo, quasi due di pandemia che ha sconvolto il mondo, è una cosa che riempie i cuori". Per il sindaco è fondamentale ripartire: <Con questo maledetto virus bisognerà convivere ancora per un po', per cui le precauzioni sono quelle da adottare solite, sta funzionando abbastanza bene, certo ci sono dei casi in cui ci sono degli scoppi di epidemia, ma normalmente i contagi stanno calando, i vaccini funzionano, quindi è positivo. Il mondo non può fermarsi, uomini e donne devono continuare le loro attività>. Nei momenti bui per il primo cittadino, ci si rivolge alla nostra madre in cielo. "E' un appoggio importante sapere che c'è dietro ai nostri compiti. La fede che ho mi sostiene nei momenti più bui, che specialmente in un lavoro come il mio non mancano mai>.