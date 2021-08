"Da bambino tutte le estati ero a Oropa", racconta Marco Fulcheri presidente degli Alpini biellesi

Oggi è una grande giornata per tutti noi, per quello che significa il santuario biellese - per il presidente delle penne nere biellesi Marco Fulcheri - . Il mio rapporto con la Madonna di Oropa è iniziato fin da bambino. Io poi ho avuto la fortuna che l'oratorio del mio paese, Mottalciata, ha sempre avuto la baita all'ingresso della galleria Rosazza, quindi fin da quando avevo 6 o 7 anni i miei 15 giorni d'estate li trascorrevo qui a Oropa. Quindi ho avuto fin da subito un legame profondo con questo Santuario".