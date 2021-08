"C'è il bisogno di ripartire insieme", l'omelia di Battista Re a Oropa per l'Incoronazione della Madonna

"E' un momento fortemente simbolico - sottolinea il cardinale e arcivescovo Battista Re nell'omelia che ricorda le vecchie cerimonie fin qui svolte - che esprime sincero affetto per la regina di Oropa. Il gesto dell'Incoronazione significa scegliere Maria come regina del nostro cuore, stella che ci indica il cammino, siamo qui per invocare la sua benedizione". Essere qui per il cardinale e arcivescovo, è un segno per mettere in ordine la vita nel segno di cristo. "Abbiamo vissuto un periodo difficile - continua - , siamo qui per portare tutte sofferenze dolori e solitudini. Siamo qui per portare speranze e attese dell'umanità colpita dalla pandemia. Qui si chiese aiuto e protezione per affrontare la peste allora, oggi in epoca di Covid cerchiamo sostegno coraggio e rifugio nella nostra madre celeste per affrontare tutto ciò". Seguono importanti parole di speranza da parte di Battista Re: "C'è il bisogno di ripartire insieme per superare questa grave crisi che ci attanaglia, c'è bisogno dell'aiuto di Dio. Sentiamo il dovere di ravvivare la fede e prendere coscienza in ciò che veramente conta, sentiamo un risveglio religioso nella nostra vita quotidiana". I problemi si potranno superare solo se uniti, per il cardinale."La Madonna è vicina a noi come una madre piena di affetto e nulla le sfugge di noi e dei nostri affanni>. Grande attenzione dentro la basilica. In prima fila il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, il preside della Regione Alberto Cirio, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, il Prefetto Franca Tancredi, il Questore Gianni Triolo, Teresa Angela Camelio della procura, il sindaco di Biella Claudio Corradino, il Viceministro biellese Gilberto Pichetto