Schianto auto-moto a Valdilana, coppia di centauri portati in ospedale con l’elisoccorso

Terribile schianto a Valdilana. Dalle prime informazioni, si è verificato un incidente stradale a Bulliana, nella municipalità di Trivero, tra un’auto e una moto per cause ancora da accertare: una coppia di centauri sarebbe rimasta ferita.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Novara in elisoccorso; il compagno, invece, al nosocomio di Ponderano per le cure del caso. Sarebbero serie le loro condizioni. Sul posto i Carabinieri di Trivero e Cossato per i rilievi del caso che ricostruiranno l’esatta dinamica del sinistro.