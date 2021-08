Doppio incidente in alta Valle Cervo, in azione il Soccorso Alpino

Doppio intervento del Soccorso Alpino nella prima serata di oggi, 29 agosto, in Valle Cervo. Secondo le prime informazioni raccolte, una donna sarebbe scivolata sopra Montesinaro, a Piedicavallo, per cause da accertare rimanendo ferita. La squadra di terra l’ha raggiunta e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Da lì è stata trasportata in ospedale con una sospetta frattura della caviglia.

Negli stessi istanti, un escursionista si è infortunato mentre scendeva dal Colle della Vecchia e, con difficoltà, si è portato al Rifugio da dove ha chiesto assistenza. Sul posto l’elisoccorso per il recupero del malcapitato, rimasto contuso molto probabilmente ad un arto inferiore.