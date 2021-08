Auser Vallestrona piange la morte di Giuseppe Ottoboni, il ricordo del presidente Crepaldi

L'Auser Volontariato Vallestrona è in lutto per la perdita di Giuseppe Ottoboni scomparso ieri all'età di 76 anni.

“Non è mai facile parlare di un amico in situazioni come questa, perchè prima di tutto Giuseppe era un caro amico, oltre al essere uno dei pilastri della nostra Associazione, sempre impegnato in prima linea nelle nostre attività, sempre pronto ad aiutare il prossimo , aveva una buona parola per tutti, pronto al dialogo e sempre sorridente – spiega il presidente Pierino Crepaldi - Vogliamo ricordarti così, una bellissima persona, sarai sempre nei nostri cuori. Per chi volesse portare l'ultimo saluto al caro Giuseppe, i funerali avranno luogo lunedì 30 agosto presso la chiesa di Falcero, a Valdilana alle 11”.