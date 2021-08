Valdilana, sei eventi per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri

Da un progetto nato ad inizio anno in Valdilana con la collaborazione dell’ Associazione Musicale Euphòria, il Comune di Valdilana e l’associazione La Finestra sull’Arte, sono stati programmati sei appuntamenti per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Ad organizzare la manifestazione sono stati la Professoressa Lelia Zangrossi, il Maestro Edoadino Pozza ed il Dottor Franco Bianchini. Gli eventi saranno svolti in vari luoghi, anche per meglio ambientare alcune scene: Teatro Giletti di Ponzone, Mulino di Soprana, Sala Biagi di Valle Mosso ed Istituto Alberghiero di Mosso. Il primo appuntamento sarà sabato 4 settembre alle 21 presso il Teatro Giletti di Ponzone, gli ospiti Marcello Vaudano e Germano Zanghieri racconteranno di Dante e il nostro territorio con “Viaggio a Nord-Ovest”, a seguire il concerto del Quartetto Euphòria “Da Bach a Morricone”.

Sabato 18 settembre, alle 21, presso il Mulino di Soprana, Germano Zanghieri narrerà della tragica storia d’amore di Paolo e Francesca “Amor c’ha nulla amato amar perdona”, accompagnato da un concerto di chitarra e flauto con Paolo Sala e Gabriele Artuso “Fatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e canoscenza". A seguire la degustazione dei biscotti creati appositamente in ricordo di Dante dall’Istituto Alberghiero di Mosso. Fulvio Conti si esibirà sabato 2 ottobre alle 21 presso la Sala Biagi di Valle Mosso con “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?” raccontando di vocazioni celesti e ambizioni terrene nella Divina Commedia. Seguirà il “Concerto per Dante” al pianoforte di Edoardo Luisolo.

Sabato 16 ottobre, alle 21, presso il Teatro Giletti Lucilla Giagnoni e Maria Rosa Panté si esibiranno nello spettacolo unico “Le figure femminili nella vita e nelle opere di Dante. Appuntamento con la cena medievale sabato 30 ottobre alle 20.30 all'Istituto Alberghiero di Mosso, con le ricette realizzate dagli studenti. A chiudere l’iniziativa il Concerto di Natale dell’Orchestra Euphòria in omaggio a Dante sabato 11 dicembre alle 21 presso il Teatro Giletti. L’ingresso alle serate è gratuito, fatta eccezione per la cena medievale.

Il Dottor Bianchini ha precisato: “In un momento come quello che stiamo vivendo abbiamo deciso, grazie anche alla generosità dei nostri ospiti, di offrire questi eventi culturali in modo gratuito, anche per ritrovare un minimo di serenità”. È fortemente consigliata la prenotazione ai seguenti contatti: Associazione Euphòria, info@ameu.it, tel. 347 5736 128 - lafinestrasullate@tiscali.it, tel 328 4883 471 - dott. Bianchini, nonbia@tin.it, tel 348 8046 036 Per assistere agli eventi sarà obbligatorio rispettare le normative anti Covid-19 in vigore al momento.