"Un'emozione molto grande" Gilberto Pichetto all'Incoronazione della Madonna di Oropa

"Per un biellese è un'emozione molto grande e un richiamo a quello che è il nostro riferimento religioso, la Madonna di Oropa, la Madonna nera ma è anche il riferimento alla nostra tradizione, alle nostre montagne, del Mucrone che è il nostro simbolo con questo Santuario meraviglioso".

E poi in fine dei conti dobbiamo ricordare che l'Incoronazione del 1620 è stata decisa qualche anno prima con un obiettivo, "oltre la peste". "Ebbene - conclude il senatore - 500 anni dopo salta un anno per il Covid. Serve ad andare oltre. Lo dico come biellese e come politico italiano. E' una ripresa della vita, la prima grande manifestazione che si fa in questo territorio pertanto anche questo è un guardare avanti e dare speranze".